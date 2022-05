Trio of Laredo Ladies win Individual Honors

LAREDO, Tex. (KGNS) -

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR- America Elizondo (Martin)

NEWCOMER OF THE YEAR- Kassandra Reyes (Martin)

UTILITY PLAYER OF THE YEAR- Mayalyn Monsivais (Cigarroa)

1ST TEAM ALL-DISTRICT:

CIGARROA- Monterrat Guerrero, Evelin Martinez, Roxanne Torres

MARTIN- Sofia Arteaga, Katherine Delgadillo, Dalia Ibarra, Teresa Ramirez

2ND TEAM ALL-DISTRICT:

CIGARROA- Monica DeLeon, Fernanda Salazar, Maria Mancinas

MARTIN- Angeles Ayala, Karla Delgadillo, Daisy Herrera, Emily Ramos

HONORABLE MENTION:

CIGARROA- Angela Davila, Julissa Garcia, Karely Jacobo

MARTIN- Jazlyn Castillo, Nadia Cortez, Karla Quinto

