Handful of Tigers and Toros Honored

LAREDO, Tex. (KGNS) -

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR- Bryan Gonzalez (Martin)

1ST TEAM ALL DISTRICT: Azael Perez P (Martin), Valentine Barrios UTIL (Cigarroa)

2ND TEAM ALL DISTRICT: Alan Flores P (Cigarroa), Alan Ornelas 2B (Martin), Azael Huerta OF (Cigarroa)

HONORABLE MENTION:

CIGARROA- Albert Moreno C, Valentin Barrios 1B, Chris Olguin 2B, DJ Nava SS, Alan Flores OF, Edgar Lujano OF

MARTIN- Max Gomez C, Jacob Rodriguez 1B, Ruben Hernandez 3B, Alejandro Cazarez OF, Aldo Alarcon OF & UTIL

